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Atatürk Havalimanı'nda uçak kazası nedeniyle kapatılan pist açıldı, yoğunluk sürüyor

Atatürk Havalimanı'nda yurtiçi ve yurtdışından 45 sefer iptal edildi

26 Nisan 2015 00:03

Milano-İstanbul seferini yapan uçakta meydana gelen yangın sonrası yurtiçi ve yurtdışından 45 sefer iptal edildi. Saat 20.20 itibariyle pist açılırken, kalkış için sıra bekleyen uçaklar saatlerdir park yerinde, yolcular ise uçak içerisinde bekliyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, motor kısmı alev alarak acil iniş yapan Türk Hava Yolları (THY) Milano-İstanbul uçağın ardından İstanbul'da hava trafiği karıştı. Piste toprak zemine girerek durabilen THY uçağını kurtarma çalışmaları devam ederken, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanan uçaklar saatlerdir park yerinde bekliyor.

 

İnceleme 8 saat sürdü

 

97 yolcusu bulunan THY'nin Milano-İstanbul seferini yapan TC-JPE kuyruk tescilli, Airbus A320 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada motoru alev almış ve piste iniş yaptıktan sonra toprak zemine çıkarak durabilmişti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri toprağa saplanan uçağı kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde sona erdi. Yaklaşık 8 saat süren incelemeden sonra uçak, Atatürk Havalimanı hangarına çekildi. Kapalı olan pist de tekrar kullanıma açıldı.

Kalkış için sıra bekleyen uçaklar saatlerdir park yerinde beklerken, yolcular ise uçak içerisinde bekliyor. İniş için sıra bekleyen uçaklar ise havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendiriliyor.

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