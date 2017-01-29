Atatürk Havalimanı'nda 'Trump kararnamesi' karmaşası

ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi imzalaması, Atatürk Havalimanı’nda da karmaşaya neden oldu.

Belirli niteliklere uyan yolcular ABD’ye gitmeleri için uçağa alınırken, bazı yolcuların ise vizeleri son dakikada iptal edildi.

ABD'ye giremeyeceklerini öğrenen bazı yolcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den ABD’ye göçü süresiz yasaklayan, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali’den gelenlerin vizelerini en az üç ay askıya alan kararnamesi tepkilere neden oldu.

Kararın ardından ABD’deki havalimanlarında karara tepki gösterilirken, Atatürk Havalimanı’nda ise karmaşaya neden oldu.

Türk Hava Yolları’na ait uçaklarla ABD’ye gitmek için havalimanına gelen kararnamede belirlenen ülke vatandaşlarının bazıları uçağa alınırken, bazılarının ise ülkeye girişine izin verilmediği için vizeleri iptal edildi.

Yetkililer iki günden beri onlarca yolcunun ABD’ye girişine izin verilmediği söylediler.

“Eşim ve çocuğum orada çalışıyor”

Türk Hava Yolları’nın (THY) ait uçakla Los Angeles’e gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen ancak kararname sonrası uçuşuna izin verilmeyen 32 yaşındaki Suriyeli Nail Zaion, "Suriye Pasaportum var. Buraya geldim ve gerekli evraklarımı göstererek bütün sorumluluğumu yerine getirdim. Buradaki yetkililer vizemin iptal olduğunu ve tekrar konsolosluğa gitmemi önerdiler. Eşim ve çocuğum iki yıldır orada yaşıyor. Vizemi Trump’ın kararnameyi onayladığı gün aldım. Ama vizemin iptal edildiğini söylediler" dedi. Uçağa alınmayan Zaion, gözyaşları içinde biletini iptal ettirmek zorunda kaldı.

Eşi, kız kardeşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul üzerinden New-York’a gidecek olan Iraklı Ahmet Zahir ise, yeşil kart sahibi olduğunu ve iki yıldır ABD’de yaşadığını söyledi. 2 hafta önce ABD’den Irak’a geldiğini söyleyen Zahir, eşinin ABD’ye gidişine izin verildiğini ancak kendisine ait vizenin iptal edildiğini söyledi. Zahir’in New York uçuşunu iptal edilirken, eşi de ABD’ye gitmeyeceğini söyledi.