Atatürk Havalimanı'nda THY uçaklarında bomba paniği

Türk Hava Yolları'nın (THY) Almanya'nın değişik kentlerine gidecek uçaklarına yönelik yapılan bomba ihbarı üzerine polis, Atatürk Havalimanı'nda THY ait 5 uçakta bomba yaptı.

Hüseyin Aslıyüce ve İbrahim Yıldız'ın DHA'da yayımlanan habere göre, akşam 18.30 sıralarında yapılan bomba ihbarı üzerine harekete geçen Atatürk Havalimanı emniyet birimleri, kalkış için hazırlık yapan Türk Hava Yolları'na ait beş uçağı durdurdu. THY’nin saat 19.00 ile 19.40 arasında İstanbul’dan Almanya’nın Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart ve Münih’e gidecek uçaklarının bagajları ve yolcuları uçaklardan indirilerek tekrar aramadan geçirildi. Yaklaşık 4 saat süren aramalar sonucunda, uçaklarda bomba bulunmadı.