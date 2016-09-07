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Atatürk Havalimanı'nda terör kurbanları anısına anıt

Saldırıda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 236 kişi de yaralanmıştı

07 Eylül 2016 20:45

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda radikal İslamcı terör örgütü IŞİD tarafından 28 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin anısına yapılan anıt, ilk patlamanın gerçekleştiği dış hatlar terminali geliş katı önünde düzenlenen törenle açıldı. A kapısı önünde yer alan granit anıtta saldırıda yaşamını yitirenlerin isimleri yer alıyor.

Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener "28 Haziran bizim için çok acı bir gündü. Terör saldırısında çalışanlarımızı ve yolcularımızı kaybettik. Onların anısına bir anıt yaptık ve onları hiç unutmayacağız. O gece havalimanındaki tüm paydaşlarımızla dayanışma içindeydik. Hep birlikte çalıştık ve havalimanını kısa sürede operasyonel hale getirdik. Tüm ilgililere teşekkür ediyoruz" dedi. 

IŞİD tarafından 28 Haziran'da gerçekleştirilen saldırıda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 236 kişi de yaralanmıştı.

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