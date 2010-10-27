-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA TATBİKAT İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, THY uçağını kaçıran 3 korsan özel harekat timlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi, yolcular kurtarıldı. Atatürk Havalimanı Güvenlik Komisyonu'nun aldığı karar çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikat, saat 16.00'da THY hangarlarının yakınına getirilen THY uçağının park pozisyonu almasıyla başladı. Senaryo gereği, Ukrayna'nın Simferopol kentinden İstanbul'a gelen yolcu uçağından, hava korsanları tarafından kaçırıldığına dair sinyal alınması üzerine Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde kriz masası oluşturuldu. Hava korsanları, uçağı, Beyrut'a indirmek istedi. Kaptan pilotun, uçakta Beyrut'a gidecek kadar yakıt bulunmadığı konusunda korsanları ikna etmesi üzerine uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indirildi. Uçağın apronda güvenli bir bölgeye çekilmesinden sonra hava korsanlarını ikna etmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Ancak, ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine alınan karar uyarınca, özel harekat timleri uçağa baskın düzenledi. Uçağa giren güvenlik güçleri, kısa sürede teröristlerden birini ölü, birini yaralı, diğerini de sağ olarak etkisiz hale getirerek, rehineleri kurtardı. Operasyonun ardından önce teröristler, daha sonra 6'sı mürettebat 35 kişi güvenlik güçlerince uçaktan çıkartıldı. Uçak, teröristlerin herhangi bir bölümüne bomba koyma ihtimaline karşı özel eğitimli köpekler tarafından arandı.