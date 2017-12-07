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Atatürk Havalimanı'nda şüpheli çanta alarmı (3)

Hüseyin ASLIYÜCE-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar girişinde bulunan şüpheli sırt çantası polisi alarma geçirdi

07 Aralık 2017 01:17

Hüseyin ASLIYÜCE-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar girişinde bulunan şüpheli sırt çantası polisi alarma geçirdi. Uzman ekiplerin fünyeyle kontrollü olarak patlattığı sırt çantasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
Bir yolcunun, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminali gidiş katı A kapısında şüpheli bir sırt çantasını haber vermesi üzerine polis alarma geçti. Polis olay yerine gelerek şüpheli çanta çevresini güvenlik altına aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

(FOTOĞRAF)

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