T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı'nda şüpheli çanta alarmı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş B kapısında unutulan sırt çantası polisi alarma geçirdi

12 Aralık 2017 01:23

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş B kapısında unutulan sırt çantası polisi alarma geçirdi. 
Aracını valeden alan bir yolcu tarafından unutulduğu tahmin edilen kırmızı sırt çantası fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis olay şüpheli çantanın çevresine şerit çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çağrılan bomba imha uzmanları sırt çantasını elle kontrol etti. Yapılan kontrolde çantanın içinde kitap ve erkek giyim eşyası olduğu anlaşıldı. Caddenin açılmasıyla trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin ASLIYÜCEİSTANBULDHAATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali GelişPolisYapılanCaddeninFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24