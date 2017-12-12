Atatürk Havalimanı'nda şüpheli çanta alarmı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş B kapısında unutulan sırt çantası polisi alarma geçirdi.

Aracını valeden alan bir yolcu tarafından unutulduğu tahmin edilen kırmızı sırt çantası fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis olay şüpheli çantanın çevresine şerit çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çağrılan bomba imha uzmanları sırt çantasını elle kontrol etti. Yapılan kontrolde çantanın içinde kitap ve erkek giyim eşyası olduğu anlaşıldı. Caddenin açılmasıyla trafik normale döndü.

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