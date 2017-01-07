Atatürk Havalimanı'nda seferler kontrollü şekilde yeniden başladı

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın olumsuz etkileri uçuşlara da yansıdı. İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 395 sefer iptal edildiği. Yoğun kar fırtınası nedeniyle pist kapanırken alanda yaklaşık 20 dakika boyunca seferler yapılamadı. Yapılan çalışmaların ardından seferler kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Pistlerin kapanması nedeniyle bazı uçaklar Ankara'ya yönlendirildi.

395 sefer iptal

İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda bugün toplam 395 sefer iptal edildi. Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 271 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti. Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yüzde 15 oranında uçuşların azaltıldığını bildirmişti.

THY'den 271 sefer iptali

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) yurt içi ve yurt dışında toplam iptal ettiği sefer sayısı 271’e yükseldi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın iptal ettiği seferlerde bir kez daha artış yaşandı. Yeni güncellemeyle birlikte 29,30 ve 31 Aralık tarihlerinde THY’nin toplam iptal ettiği sefer sayısı 271 oldu. Bir önceki verilere göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY’nin 129 seferinin iptal edildiği duyurulmuştu.