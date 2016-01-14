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Atatürk Havalimanı'nda yakalanan sahte polis gözaltına alındı!

Gözaltına alınan şüpheli, berberlik yaptığını ve yolcu karşılamak için havalimanına geldiğini söyledi

14 Ocak 2016 20:04

Atatürk Havalimanı'nda arabasında polis kıyafetlerİ ve emniyet kimliği bulunan bir kişi, polisin fark etmesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; Atatürk Havalimanı girişinde uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurup, arama yaptı. Otomobilin sürücüsü R.K., polislere çelişkili ifadeler verdi. Bunun üzerine olay yerine Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri çağrıldı. Polis, R.K.'nın üzerinde ve aracında yaptığı aramada bir adet sahte polis kimliği, bir adet polis yeleği ile 2 adet sahte kimlik buldu.

Gözaltına alınarak Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen R.K., berberlik yaptığını ve yolcu karşılamak için havalimanına geldiğini söyledi. Yapılan incelemelerde terör örgütleriyle bir bağlantısı olmadığı tespit edilen R.K.,Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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