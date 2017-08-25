Atatürk Havalimanı'nda rekor bekleniyor

Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,(DHA)- ATATÜRK Havalimanı\'nda gün için yoğun bir yolcu trafiği yaşandı. Bugün Atatürk Havalimanı\'ndan yapılacak seferlerde yeni bir rekorun gelmesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması Türk Hava Yolları\'nın da yüzünü güldürdü. Yolcu sayısını artıran THY, Cuma günü için 1545 seferle, 245 binden fazla yolcu taşıyacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı açıklamada hem rakam verdi hem de seyahate çıkacak yolcuları havalimanlarına erken gelmeleri konusunda uyardı.

\"REKOR BİR BAYRAM YAŞIYORUZ. BU NEDENLE GURURUMUZU İFADE ETMEK İSTERİM\"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile birlikte Atatürk Havalimanı\'nda görev yapan gazetecilere açıklama yapan İlker Aycı, \"Rekor bir bayram yaşıyoruz. Bu nedenle gururumuzu ifade etmek isterim. Bayram tatilinin on güne çıkartılmasını biz de vatandaşlarımız gibi büyük bir mutlulukla karşıladık. Çünkü vatandaşlarımızın hem mübarek hac döneminde, hem de Kurban Bayramı öncesinde tatil öncesi yapacakları seyahatlerinin iyi yönetilmesi görevinin bilincindeyiz. Bu gün 1545 seferle, yaklaşık 245 binden bir miktar daha fazla yolcuyu taşımış oluyoruz. Bunun 93 bin 500 civarı Atatürk Havalimanı çıkışlı. Bu da ayrı bir rekoru gösteriyor. Böylece rekorların kırıldığı bir bayramı yaşayacağız. Bu bayram süresince tabiî ki kapasite limitlerimiz sonuna kadar zorlanacak. Biz de bunun farkında olduğumu için yolcularımızın talebini göz önüne alarak elimizdeki uçak seviyesini maksimuma çıkartarak ek seferler planladık. Özellikle yoğun ziyaret edilen Bodrum Milas, Antalya, Dalaman, Trabzon gibi yörelerimize ek seferler koyduk. Bu ek seferlere personel takviyesi de yaparak, havalimanlarında gerekli tedbirleri de alarak, 7-24 görevinin başında olan çalışanlarımızla vatandaşlarımıza bu süreci en süratli, en konforlu olarak geçirmelerini sağlayacağız \" dedi.



ERKEN GELİNMELİ

Aycı, THY\'yi tercih eden yolculara teşekkür ederken yolculara da şu uyarıda bulundu, \" Vatandaşlarımızdan havalimanlarına en az üç saat önceden gelmelerini rica ediyorum. Valizlerini önceden teslim ederek terminallerde biriken yükleri azaltalım.\" Yurtdışından gelerek memleketlerine giden gurbetçiler ve sahil yörelerini tercih eden yolcular uzun tatil süresinden dolayı memnun olduklarını söylediler.

\"BİR MÜJDEMİZ DAHA VAR\"

\"Bir müjdemiz daha var. Çalışanlarımızın bu alın terini, uçucu personelimizden yer hizmetlerine kadar tüm personelimize, teknisyenlerimize, her alanda çalışan tüm personelimize THY ailesinin tüm mensuplarına bu müjdeyi vermek istiyorum. Çok önemli bir mesafe kat ettik. Kendi rekorlarımızı kırıyoruz. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çalışanlarımıza bu emeğinden dolayı arife günü maaş avanslarını yatırıyoruz. Bunu bir gelenek haline getireceğiz. Bu bayram THY çalışanları maaş avanslarını arife günü mutlaka alacaktır. Maaşlarının yüzde 80 gibi bir kısmını o gün alacaklardır. Böylece gerek kurban görevini yerlerine getirebilsinler. Buna da biz de biraz katkıda bulunursak mutlu olacağız. Bundan dolayı bizimle iş birliği yapan sendikalarımıza da teşekkür ediyoruz\"

İlker Aycı son olarak çift haneli büyümenin gerçekleştiğini belirterek, “THY’de çift haneli büyüme gerçekleşti. Yıl sonu hedeflerimizde yukarıya doğru pozitif anlamda bir güncelleme olacak. KAP’a da bunu açıkladık\" dedi.

