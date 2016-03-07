Atatürk Havalimanı'nda personel için yeni güvenlik önlemleri: Parmak izi ve yüz tanıma sistemi

Atatürk Havalimanı'nda da güvenlik önlemlerinin yenilenmesi ve artırılması için çalışma başlatılırken aprona giriş çıkış yapan personelin kullandığı kapılara parmak izi ve yüz tanıma sistemi yerleştirilmesi planlandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan İbrahim Yıldız ve Faik Kaptan'ın haberine göre, Atatürk Havalimanı'nda alınacak yeni güvenlik önlemleri, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde yapılan güvenlik toplantılarında konuşuldu.

Toplantıda, havalimanı çalışanlarının aprona giriş ve çıkışlarında alınacak önlemler için kullanılacak yeni sistemler konusu tartışıldı ve iki veya üç ay içinde yeni sistemin fizibilite raporunun hazırlanması istendi.

Atatürk Havalimanı'nda apron bölümüne giden kapılardan geçebilmek için daha önce apron kartını okutuluyordu. Yeni düşünülen sistemde giriş ve çıkış yapan çalışanlar, parmak izi ve yüz tanıma sistemini de kullanacak. Havalimanı terminalinde daha önce apron kartıyla geçilen kapılara da bu sistem uygulanacak.

Yeni sistem için Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 3 ay içinde rapor hazırlanacağı ve daha sonra seçilen sitemin uygulanması için yapım aşamasına geçileceği öğrenildi.