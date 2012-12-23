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Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyruğu

Emniyet'in bilgi sisteminde öğle saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yolcu giriş ve çıkışlarında gecikmeler yaşandı

23 Aralık 2012 17:31

Atatürk Havalimanı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi sistemindeki arıza nedeniyle pasaport kontrol noktası önünde büyük kuyruklar oluştu. Yolcular 1 saat beklemek zorunda kaldı.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi'nde öğle saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yolcu giriş ve çıkışlarında gecikmeler yaşandı.

Bugün saat 12.00 sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi sistemindeki arıza nedeniyle başta Atatürk Havalimanı olmak üzere diğer sınır kapılarında yolcu pasaport işlemleri gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat pasaport kontrolü yapılmazken, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş ve Geliş Pasaport Kontrol noktaları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Polnet bilgi sisteminde meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından polis, bütün pasaport bankolarını açarak yolcuları uçaklarına yetiştirmeye çalıştı.

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