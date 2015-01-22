Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolü 15 saniyede yapılacak

Atatürk Havalimanı’nda, parmak izi ile kontrolün yapıldığı Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi'nin (BEOGS), denenmesine bugün başlanıyor.Parmak izi ile 15 saniyede pasaport kontrolünün yapıldığı BEOGS, birçok dünya ülkesi tarafından kullanılıyor. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde de iki tanesi gidiş, iki tanesi de geliş katında olmak üzere 4 pasaport kontrol noktasında ‘deneme amaçlı’ olarak bugün kullanıma açılacak. Yüz tanıma ile geçiş sistemine ise önümüzdeki yıl başlanacağı öğrenildi.

Çalışma sistemi bu şekilde çalışıyor:

Cihan'da yer alan habere göre, çeşitli sebeplerle zaman zaman oluşan uzun kuyrukların tamamen ortadan kalkması amaçlanan sistemde, pasaport kontrolü yaparak yolcu geçişini sağlayan polis sayısı da asgariye inecek. Deneme amaçlı sistemin tamamen oturması durumunda gidiş ve geliş yönünde 4'er biyometrik kabin daha eklenecek. Yılsonunda ise kabin sayısı gidiş ve geliş noktalarında 12'şer tane olmak üzere toplam 24'e çıkacak. Biyometrik kontrol sisteminde görevli olmayacağı gibi, y olcunun tarattığı parmak izi sistemden otomatik olarak kontrol edilerek eşleştikten sonra geçiş izni verilecek. Geçişinde herhangi bir kusur bulunan yolcu için geçiş izni verilmeyecek ve haliyle yolcu iki turnike arasında kalacak. Özellikle hakkında arama ya da yakalama kararı bulunan, yurtdışına çıkış yasağı bulunanlar başta olmak üzere yolcuların bu alanda kalması durumunda, sistemin başında bekleyen polis, müdahale edebilecek.