-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OY TARTIŞMASI İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Yurt dışında yaşayan ve Atatürk Havalimanı'nda oy kullanmak isteyen bir grup vatandaşın gerekli yasal şartları taşımadıkları gerekçesiyle oy kullanmalarına izin verilmeyince tartışma yaşandı. Yurt dışında yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçiren yaklaşık 40 kişilik bir grup, Atatürk Havalimanı'na pasaportları ile gelerek geliş katındaki gümrüklü sahada oy kullanmak istedi. Görevliler, vatandaşlara oy kullanabilmeleri için yurt dışına çıkış yapmaları gerektiğini hatırlatarak, kendilerinin Türkiye'ye sınır kapılarında oy verme işleminin başladığı 3 Ağustos tarihinden önce giriş yaptıklarını ve dönüş tarihlerinin de 12 Eylülden sonra olduğunu bu nedenle oy kullanmalarının mümkün olmadığını belirttiler. Bunun üzerine görevlilerle tartışan vatandaşlar, kendilerine oy kullandırmayan görevliler hakkında şikayette bulunacaklarını ifade ettiler.