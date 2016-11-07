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Atatürk Havalimanı'nda müdahale edilen şüphelilerden biri serbest bırakıldı

Polisin "dur" ihtarına uymayan iki kişi gözaltına alınmıştı

07 Kasım 2016 02:12

Atatürk Havalimanı’nda polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışırken yakalanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Türk vatandaşı M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu M.H, sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, havalimanında dün gece meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarıldı. 

Şüphelilerden M.K, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, M.K'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. 

Suriye uyruklu M.H'nin ise sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi kararlaştırıldı. 

Şüpheliler, Atatürk Havalimanı'nda dün gece polisin "dur" ihtarına uymamış ve motosikletle kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalanmıştı. 

 

 

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