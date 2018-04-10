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Atatürk Havalimanı'nda leylek alarmı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- ATATÜRK Havalimanı'nda leylek sürüsü alarmı verildi

10 Nisan 2018 15:39

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- ATATÜRK Havalimanı\'nda leylek sürüsü alarmı verildi. Leylek sürüleri nedeniyle de Türk Hava Yolları (THY)\'nın Iğdır-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. 
Atatürk Havalimanı\'nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor. Leylek göçü iniş-kalkış yapan uçaklara zor anlar yaşatırken, bu anlar pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Türk Hava Yolları\'nın Düsseldorf seferini yapmak için kalkış sırası bekleyen uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, \"Biz hazırız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz\" dedi. 
Havalimanına iniş için sıra bekleyen başka bir uçağın pilotu ise Trafik kontrol kulesi ile yaptığı telsiz konuşmasında, \"Altımızdan leylek sürüleri geçiyor\" dedi.

 


 

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