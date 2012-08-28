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Atatürk Havalimanı'nda kuşsavar timler teyakkuzda

Amerika da kuşların verdiği zarar yılda 300 milyon doları buluyor

28 Ağustos 2012 12:56

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün leylek sürüleri nedeniyle kısa süreliğine hava trafiği aksarken uçakların iniş ve kalkışı sırasında kuşların tehlikeye neden olmaması için kuşlarla mücadele timleri 24 saat boyunca çalışıyor. Kuşlarla mücadele Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) görevlileri tarafından siren çalınarak, tüfekle havaya atış yapılarak ve sesle korkutulup kaçırılması şeklinde sürdürülüyor. Kuş sürüleri uçakların motor burun ve kokpit camına çarpıyor. Amerika da kuşların verdiği zarar yılda 300 milyon doları buluyor.

 

Bir martının çarpması pilotun ölümüne neden olmuştu

 

Gökhan Artan imzasıyla Habertürk'te yayımlanan habere göre, kuşlar, uçakların iniş ve kalkış sırasında çoğunlukla tehlikeye yol açıyor. Motorda büyük hasara neden olan kuş girmesi nedeniyle herhangi bir yangın riskine karşılık pilot kuş giren motoru iptal etmek zorunda kalıyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Kuşlar nedeniyle ilk kaza 1912 yılında Long Beach açıklarında meydana gelmişti. Wright EX tipi uçağa bir martının çarpması pilotun ölümüne neden olmuştu.

 

Bazı havalimanlarında özel eğitimli yırtıcı kuşlar besleniyor

 

Veriler doğrultusunda uçaklara kuş çarpması olaylarına çoğunlukla 0-200 metre yüksekliklerde rastlanıyor. Ancak çok yüksek irtifalarda uçan göçmen kuşlar da uçaklara zarar verebiliyor. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve kargalar geliyor. Değer havalimanlarında özel cihazlar konularak kuşları kaçırtmak için yırtıcı kuş sesi çıkartılıyor ve ışıklar yakılıyor. Bazı havalimanlarında ise özel eğitimli yırtıcı kuşlar besleniyor.

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