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Atatürk Havalimanı'nda korkutan tatbikat

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  ATATÜRK Havalimanı’nda yer yıl Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan yangın tatbikatı korkuttu

07 Aralık 2017 19:03

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  ATATÜRK Havalimanı’nda yer yıl Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan yangın tatbikatı korkuttu. Tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar ‘Uçak yanıyor’ diye havalimanı santralini aradılar.

DHMİ’nin bu seneki yangın tatbikatı, geçtiğimiz aylarda Atatürk Havalimanı’nda pisten çıkarak yanan uçağın düştüğü yerde yapıldı. Tatbikat nedeniyle DHMİ itfaiye ve ambulans ekipleri tatbikat alanında hazır bulunurken, yaşanacak olan herhangi bir uçak yangınında nasıl müdahele edileceği senaryo gereği uygulandı. Bu arada tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar, uçak yangını zannedip, Atatürk Havalimanı santralini arayarak yangın ihbarında bulundu.

(FOTOĞRAF)

 

 

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