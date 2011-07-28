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ATATÜRK HAVALİMANINDA KORKUTAN KAZA İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2011 16:10

-ATATÜRK HAVALİMANINDA KORKUTAN KAZA İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Tataristan Havayollarına ait yolcu uçağının kanadına çarpan bagaj traktörü, Atatürk Havalimanında heyecanlı dakikalar yaşattı.  Alınan bilgiye göre, Tataristan Havayollarına ait, İstanbul'dan Kazan'a gidecek olan, 70 yolcusu ve 12 mürettebatı bulunan 222 numaralı körükte park halindeki U9 544 sefer sayılı Tupolev 154 tipi yolcu uçağının sol kanadına Turkish Ground Services'e (TGS) ait bagaj traktörü çarptı.  Çarpmanın etkisiyle kanadı delinen uçakta bulunan yaklaşık 5 ton yakıt aprona döküldü. Uçağın çevresinde tedbir alan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiye ekipleri, aprona köpük sıkarak, sızan yakıtın alev almasını önledi. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken yakıt tamamen boşaltıldı.  Uçak, Atatürk Havalimanında güvenli bir bölgeye çekildi. DHMİ yetkilileri, kaza nedeniyle Atatürk Havalimanında uçuş trafiğinin aksamadığını ancak taksi yolunun değiştirildiğini belirtti.

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