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Atatürk Havalimanı’nda kaza: Hostesler ve pilot yaralandı

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı’nda uçuştan gelen kabin ekibini taşıyan CIP aracıyla bir yer hizmetine ait traktör çarpıştı

07 Kasım 2017 23:26

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı’nda uçuştan gelen kabin ekibini taşıyan CIP aracıyla bir yer hizmetine ait traktör çarpıştı. Kaza sonucu araçta bulunan iki kabin görevlisi  ile pilot hafif şekildi yaralandı.

Atatürk Havalimanı apronunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası şu şekilde meydana geldi: Apronda seyir halinde bulunan bir yer hizmeti şirketine ait traktör, uçuştan gelen kabin ekibini taşıyan CIP aracına çarptı. Kaza sonucu CIP aracında bulunan iki kabin görevlisi ve bir pilot yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. CIP aracı kullanan şoför ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

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