Atatürk Havalimanı'nda kaza

T24- THY’nin yolcu uçağı park halindeki başka bir THY uçağına çarptı. İki uçağın da kuyruk kısmında maddi hasar meydana geldi. Geçtiğimiz ay da THY uçağının de-icing uygulaması yapan araca çarpması sonucu 1 görevli hayatını kaybetmişti.



Türk Hava Yolları’nın İstanbul-İzmir seferini yapacak olan yolcu uçağı, park halinde bulunan başka bir uçağa çarptı. Atatürk Havalimanı THY Teknik A.Ş bakım hangarlarının bulunduğu park alanında yaşanan olay sonrası iki uçağın kuyruk kısmında maddi hasar meydana geldi.



Saat 11.00’de İstanbul-İzmir seferini yapmaya hazırlanan TC-JMD kuyruk tescilli Airbus-321 tipi ‘Çankırı’ adlı THY uçağı, yolcularını aldıktan sonra motor çalıştırmak üzere, yerde geri geri itilmeye başlandı. Push-back olarak adlandırılan bu işlem sırasında Çankırı uçağı, park halinde bulunan yine THY'ye ait EI-EHZ kuyruk tescilli Airbus 340 tipi uçağın kuyruğuna vurdu. Kuyruk kısmından hasar gören uçaklar hangara çekildi. Bu uçağın bakımda olduğu ve önümüzdeki günlerde THY'ye teslim edilmek üzere bakımda olduğu öğrenildi.



İzmir’e gidecek olan 149 yolcu ise, başka bir uçakla gecikmeli olarak saat 13.15'de İzmir’e gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Pistte kaza can almıştı

Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz ay da, Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağına, uçuş öncesi yoğun kar yağışı nedeniyle de-icing (buzlanmayı önleyici kimyasal sıvı sıkılması işlemi) uygulanırken uçağın kanadının araca çarpmasıyla yaşanan kazada Apron Techizat Operatürü Güven Alkan hayatını kaybetmişti.