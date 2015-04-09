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Atatürk Havalimanı'nda kalkış için hızlanan uçağın motoru patladı

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

09 Nisan 2015 23:34

Atatürk Havalimanı'nda kalkış için pistte hızlanan , İran Qeshm Air'e ait yolcu uçağının sağ motoru patladı. Uçağın motor parçaları piste dağılırken, uçağın lastikleri de kullanılamaz hale geldi.

Tahran'a gitmek için yolcu alımını tamamlayan İran Qeshm Air'e ait EP-FQK kuyruk tescilli Airbus-300B4 tipi yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için pistte hızlanmaya başladı. Kalkış esnasında uçağın sağ motorunun patlayıp alev almaya başladığını fark eden pilot, uçağı durdurmayı başardı. Uçağın bulunduğu yere itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Uçaktaki yolcular, terminale alındıktan sonra başka bir uçakla Tahran'a gönderildi.

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