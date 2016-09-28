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Atatürk Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçağı su bastı

Su bastığı sırada uçağın içinde bulunan 185 yolcu indirilerek terminale alındı

28 Eylül 2016 22:51

Fas Kraliyet Havayolları'nın İstanbul-Kazablanka seferini yapacak olan yolcu uçağını su bastı.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.05'de Kazablanka'ya havalanacak olan AT 911 sefer sayılı Fas Kraliyet Havayolları uçağında su tesisatındaki arıza sonucu kargo bölümünü su bastı.

Gökhan Artan’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, yolcuların içinde olduğu Boeing 767 tipi uçağın bulunduğu park yerine de su akarken, uçak rötara girdi. 185 yolcu indirilirken, uçak bakıma terminale alındı.

Uçağın yolcularından Abdullah Kan, "Uçağın rutin yolcu alımı oldu ve bagajlar yüklendi. Uçağın kalkmasını beklerken hiçbir bilgilendirme olmadan uçaktan indirildik. Bir hortum patlamış, gider miyiz gitmez miyiz bilmiyoruz" dedi.

 

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