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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇAK HAP OPERASYONU

* İran ve Almanya'dan Türkiye'ye kaçak yollarla 25 bin zayıflama hapı getiren şüpheliler, Gümrük Muhafa ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

08 Ocak 2018 13:51

* İran ve Almanya\'dan Türkiye\'ye kaçak yollarla 25 bin zayıflama hapı getiren şüpheliler, Gümrük Muhafa ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyonda 25 bin kaçak zayıflama hapı ele geçirdi. 
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Atatürk Havalimanı\'nda, İran\'dan ve Almanya\'dan gelen 4 yolcuyu takibe aldı. Ekipler yolcu salonunda buluşan 4 kişiyi durdurup valizlerinde arama yaptı. Yapılan kontroller sonucunda valizlerin içerisinde kaçak 25 bin 200 zayıflama hapı ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, hapların piyasa değerinin 347 bin lira olduğu öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Ele geçen zayıflama hapları
 


 

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