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Atatürk Havalimanı'nda kaçak geçişe camlı önlem

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)- ATATÜRK Havalimanı İç Hatlar Terminali Arındırılmış Salon kısmına kaçak yolla ve biletsiz olarak bir kişinin girmesi sonrası yeni düzenlemeye gidildi

09 Mart 2018 16:47

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)- ATATÜRK Havalimanı İç Hatlar Terminali Arındırılmış Salon kısmına kaçak yolla ve biletsiz olarak bir kişinin girmesi sonrası yeni düzenlemeye gidildi. İç hatlar Terminali\'nin ikinci aranma noktası öncesi şerit bariyerler kaldırılarak yerine cam bariyerler konuldu. Geçtiğimiz Ocak ayında Rıdvan K. isimli biletsiz bir yolcu güvenliği atlatarak Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali\'nin Arındırılmış Salon\'una kaçak yolla iki kez girmişti. Olay sonrası soruşturma açılarak birkaç personelinde iş akitleri fesh edilmişti. Camlı bölmelerle artık bu geçişlerin önlenmesi amaçlanıyor. 

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