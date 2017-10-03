T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonları

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı 3 operasyonda bin 181 kaçak cep telefonu ele geçirdi

03 Ekim 2017 17:20

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı 3 operasyonda bin 181 kaçak cep telefonu ele geçirdi. 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül - 1 Ekim tarihlere arasında Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı 3 ayrı operasyonda toplam bin 181 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonlar kapsamında 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda ele geçiren kaçak cep telefonlarının piyasa değerinin 1 milyon 425 bin lira olduğunu öğrenildi. 5 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatarak para cezası verdi.

(FOTOĞRAF)

 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA  İSTANBUL  Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüAtatürk HavalimanıSuçlarıyla MücadeleEylülEkimPolisOperasyonlardaKaçakçılıkla Mücadele KanunuFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24