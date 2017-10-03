 ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONLARI 



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı 3 operasyonda bin 181 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül - 1 Ekim tarihlere arasında Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı 3 ayrı operasyonda toplam bin 181 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonlar kapsamında 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda ele geçiren kaçak cep telefonlarının piyasa değerinin 1 milyon 425 bin lira olduğunu öğrenildi. 5 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatarak para cezası verdi. Polis ekiplerinin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin gelişi

-Polis ekiplerinin şüphelileri incelemesi

-Çantalardan çıkan cep telefonları

-Cep telefonlarının görüntüsü

-Genel ve detaylar