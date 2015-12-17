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Atatürk Havalimanı'nda IŞİD operasyonu

Operasyonda 148 pasaport, 2 gizli kamera, 10 sim kart ele geçirildi

17 Aralık 2015 19:50

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle takip ettiği 2 şüpheliyi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden kalem görünümlü 2 gizli kamera, 10 sim kart ve 5 adet mini pizza fırını içerisinde 148 pasaport ele geçirildi.

Çağatay Kenarlı'nın DHA'da yer alan haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle takip ettiği 2 şüphelinin bir Avrupa ülkesinden İstanbul'a gelmesi üzerine, dün saat 15.00 sıralarında operasyon yaptı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden Suriye uyruklu Ahmad A. (58) ve Bahri Ö.'yü (54) Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldiği sırada durdurdu. Ekipler, Ahmad A. ile Bahri Ö.'nün üzerinde, kayıtta olduğu öğrenilen kalem görünümlü 2 gizli kamera, çok sayıda hafıza kartı ile Türkiye'de ve yurtdışında bulunan bazı GSM operatörlerine ait 10 adet sim kart buldu. 

2 şüphelinin valizlerinde arama yapan TEM ekipleri, 5 adet mini pizza fırını içerisinde de çoğu Avrupa ülkelerine ait 148 orijinal pasaport ele geçirdi. 

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. 

Emniyet'te detaylı incelemeye alınan şüphelilerin Suriye'de bulunan çatışma bölgelerine defalarca gittikleri ortaya çıktı.

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