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Ekonomi

Atatürk Havalimanı'nda iniş kalkış rekoru kırıldı

Dün 1454 iniş kalkışın yanı sıra, 141 bin 269 kişi de yolcu olarak giriş ve çıkış yaptı

05 Eylül 2016 15:22

Atatürk Havalimanı, dün akşam gerçekleşen hava trafiğinde bin 454 iniş kalkışla yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz 10 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’na bin 443 uçak iniş kalkış yapmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün bin 454 iniş kalkışın yanı sıra havalimanından 141 bin 269 kişinin de yolcu olarak giriş ve çıkış yaptığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 10 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’na  bin  443 uçakiniş kalkış yapmış ve 142 bin 2 yolcu ise giriş ve çıkış yapmıştı. 2015 yılının 24 Temmuz’unda ise bin 403 uçak iniş kalkış yaparken, 150 bin 148 yolcu da giriş çıkış yapmıştı. Yetkililer önümüzdeki Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında yeni rekorlar beklediklerini belirttiler.

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Atatürk Havalimanı

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