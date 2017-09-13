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Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği karmaşası

Havada olduğu gibi kalkış yapacak uçaklarda da kuyruklar meydana geldi

13 Eylül 2017 03:51

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın bir pistinde seyrüsefer sistemlerin kontrolü için yapılan kalibrasyon uçuşu sırasında yoğun uçuş trafiği meydana geldi.

Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre, bu nedenle uçaklar uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Uçaklar gecikmeye girerken bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi.Uzun süre havada tur atan bir uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne, ”10 dakika içinde inmemiz gerekiyor yakıtımız yetmeyecek” anonsunda bulunması dikkat çekti.

Havada olduğu gibi kalkış yapacak uçaklarda da kuyruklar meydana geldi. Kalkış sırasına giren uçak sayısı 20’yi geçti. Yerdeki uçaklardan da yakıt kritiğine girenler oldu

 

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