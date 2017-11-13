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Atatürk Havalimanı’nda hareketli anlar

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)-ATATÜRK Havalimanı Metro durağı girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirirken

13 Kasım 2017 22:29

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)-ATATÜRK Havalimanı Metro durağı girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirirken. metro seferleri kısa süreliğine ara verildi. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda hareketli anlar yaşandı. Metro girişinde bulunan sahipsiz bir çanta nedeniyle polis olay bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yolcuların metroya girişlerine izin verilmezken, olay yerine bomba imha uzmanı geldi. Polis şüpheli çantayı fünye ile patlatırken daha sonra metro seferleri normale döndü.

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