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ATATÜRK  HAVALİMANI'NDA HARAKETLİ ANLAR (2)

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA Atatürk Havalimanı polisinin, şüphe üzerine durdurmak istediği iki kişiden birisi kaçmaya çalışırken otoparkın ikinci katından düştü

06 Aralık 2017 21:00

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı polisinin, şüphe üzerine durdurmak istediği iki kişiden birisi kaçmaya çalışırken otoparkın ikinci katından düştü. Yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Diğer kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı. 
Olay saat 17.15 sıralarında yaşandı. Otoparkta şüphe üzerine durdurulmak istenen İranlı 2 kişi kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri otoparkın ikinci katında düşerek yaralandı. Diğer şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havalimanındaki hareketlilik sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Otopark giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor


Görüntü Dökümü
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-Araçlardan görünütü
-Otoparktan görüntü
-Polislerden görüntü
-Yaralının görüntüsü
-Yaralıya müdahale
-incelemeler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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