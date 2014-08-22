Atatürk Havalimanı'nda Ebola karantinası

Türk Hava Yolları'nın Nijerya'nın Kano kentinde gelen ve geldiği ülkede sıtma teşhisi konulan İtalyan kadın yolcu E.S. (23), uçakta ateşlenip ve kusunca kesin tanı doğrulanması için Atatürk Havalimanı'ndan ambulansla "olağanüstü" önlemlerle hastaneye götürüldü.

Nijerya'nın Kano kentinden İstanbul'a gelen THY uçağındaki bir İtalya Kadın yolcunun uçak Türk hava sahasına girdiği sırada ateşi yükseldi. Yolcu bir kez de kusunca uçuş ekibi tarafından özel bir bölmeye alındı. Bunun üzerine pilot Atatürk Havalimanı uçuş kulesine haber verdi ve uçak altına tıbbi ekip istedi.

Hastaneye sevk edildi

Saat 09.55'te Atatürk Havalimanı'na inen THY'nin Nijerya uçağına giren Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Sağlık ekipleri İtalyan kadın yolcuya müdahale ettiler.

Edinilen bilgiye göre İtalya yolcunun uçağa binmeden önce ateşinin yükseldiği ve oradaki doktorların teşhisine göre sıtma hastası olduğu belirtildi. İtalya yolcuya sıtma hastalığının tedavisi için ilaç da veren Nijerya'daki doktorlar elinde sıtma ilaçları olan yolcunun uçağa binmesine izin verdi. Ancak uçakta ateşi tekrar yükselen İtalyan yolcunun ilk müdahalesini yapan Atatürk Havalimanı'ndaki doktorlar, hastayı Nijerya'daki sıtma teşhis tanısının doğrulanması için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Karantina kabinine alındı

Ambulansla özel karantina kabininde hastaneye getirilen E.S. enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ne yatırıldı. Hastanın gelişinin ardından kliniğe giriş çıkışlar sıkı denetlendi, şeritlerle hasta yakınları ve diğer kişilerin izinsiz girişlerine engel olundu .

Önlem eleştirilmişti

Geçtiğimiz hafta Nijerya'dan gelen bir uçaktaki yolcunun ateşinin yüksek olması üzerine Atatürk Havalimanı'nda "ebola" alarmı verilmişti. Ancak kadın yolcu ve çocuğunun hastaneye götürülmesi sırasında ortaya çıkan görüntüler alınan önlem Avrupa ülkelerindeki uygulamalar gösterilerek yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.