'Ebola' şüphesi nedeniyle THY seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Kayseri seferini yapacak olan yolcu uçağında bulunan ve Fildişi Sahili'nden gelen 5 kişilik gruptan 1 yolcunun, uçak park yerinden çıkıp pist başına gitmek üzere hareket ederken ateşlenip kusmaya başlaması sonucu 'Ebola' şüphesiyle uçuş iptal edildi.



Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, yolcunun kusması sonucu uçağın pilotu havalanmaktan vazgeçerek geri döndü. Kusan yolcuda yüksek ateş de tespit edilince, UMKE personeli "Ebola" virüsü olabileceği şüphesiyle olaya el koydu ve tüm yolcular uçaktan indirilerek salona alındı.



Fildişi Sahili'nden gelen yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Boeing 737-800 tipi 'Bitlis' uçağında yaşanan olayın ardından, yolcular başka bir uçakla Kayseri'ye gönderildi.