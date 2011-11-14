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Atatürk Havalimanı'nda duman paniği İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2011 17:31

-Atatürk Havalimanı'nda duman paniği İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde konferans salonlarının bulunduğu katta ortaya çıkan yoğun duman çalışanlarda paniğe yol açtı. Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde terminalin ofis ve konferans salonlarını bulunduğu koridoru yoğun bir duman ve koku kapladı. Bunun üzerine paniğe kapılan çalışanlar ofislerini boşaltırken, itfaiye de dumanın kaynağını araştırdı.  Yapılan çalışma sonucu dumanın, 217 körük bölgesindeki kabloların tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.  Yetkililer, yoğun dumanın sadece terminalin konferans salonlarının olduğu koridorda görüldüğünü ve durumun kontrol altında bulunduğunu belirttiler. 

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