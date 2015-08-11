Atatürk Havalimanı'nda depo delindi, tonlarca yakıt aprona yayıldı

Atatürk Havalimanı'nda 210 numaralı köprünün önünde, Turkish Opet'e ait tankerde yakıt deposu delindi. Tonlarca uçak yakıtı aprona yayılırken Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne bağlı itfaiye ve polis hemen bölgede emniyet tedbiri aldı.

Yakıt aprona saçılırken itfaiye köpük sıkarak olası bir yangını önlemeye çalıştı. Bu arada 210 numaralı körükte bulunanTürk Hava Yolları uçağı da beklemek zorunda kaldı. Yakıtın uçağın altına ulaşmaması için itfaiye ekipleri hazır beklerken tanktaki yakıt başka bir tankere çekildi. Yine de akan yakıt büyük bir alana yayılırken Dış Hatlar Terminali'nden olayı gören yabancı pilotlar çalışmaları merak ve ilgiyle izledi. Yakıtın bitmesinin ardından apronda temizlik çalışmaları başladı. THY uçağı bulunduğu 210 numaralı köprüden çekildi. Bu çalışmalar süresince, uçak trafiği de olumsuz etkilendi.