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Atatürk Havalimanı'nda cep telefonu operasyonu

Yapılan operasyonlarda 800 telefonun ele geçtiği bildirildi

27 Mart 2016 20:03

Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde polisin yaptığı operasyonda, yurda kaçak yolla cep telefonları sokulduğu tespit edilmesi üzerine şüphelilerin evlerine yapılan baskında havalimanında çalışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan İbrahim Yıldız’ın haberine göre, Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde, başta ABD olmak üzere birçok ülkeden gelen çok sayıdaki telefondan,  800 akıllı telefonun yerinde olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 800 telefonun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. 

Savcılıktan alınan arama izniyle, şüphelilerin ev adreslerine baskınlar yapıldı. Baskınlarda Atatürk Havalimanı'nda değişik birimlerde çalıştığı tespit edilen ve suça karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından Kargo Terminali'ne getirilerek olay yerinde keşif yaptırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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