Atatürk Havalimanı’nda ‘bilgi sistemi’ çilesi

Atatürk Havalimanı’ndaki POLNET Bilgi Sistemi’nin sabah saatlerinde arızalanması yüzünden yolcular pasaport kontrol noktaları önünde saatlerce beklemek zorunda kaldı. Arıza nedeniyle uzun bir süre yurda giriş çıkış yapılamadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 19 Mayıs tatili nedeniyle hafta sonunu yurt dışında geçirmek isteyen yolcular Atatürk Havalimanı’nda kötü bir sürprizle karşılaştı. Sabah 05.00’da başlayan arıza yüzünden bazı yolcular uçaklarını kaçırdı. Atatürk Havalimanı’ndaki pasaport kuyrukları terminal giriş kapısına kadar ulaştı.

Yetkililerin kendileriyle hiçbir şekilde ilgilenmediğini söyleyen yolcular isyan etti.