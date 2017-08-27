ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

İbrahim YILDIZ İSTANBUL,(DHA)

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından tatili yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen yolcular nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda yoğunluk yaşandı. Bayram tatili nedeniyle başta Atatürk Havalimanı olmak üzere bir çok havalimanında yolcu yoğunlu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle yetkililer bir dizi önlem aldılar. Polis, pasaport kontrol noktalarındaki yolcu yoğunluğunu azalmak için tüm bankoları açık tuttu. Tatilcilere hac yolcuları da eklenince havalimanı girişlerinde ve check-in kontuarlarında yoğunluk yaşandı.

ANTALYA VE DALAMAN HAVALİMANLARI DA YOĞUN

Tatilin başladığı Cuma günü 202 bin yolcu Atatürk Havalimanı\'nı kullanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan verilere göre dün 212 bin 272 yolcu sayısına ulaşıldığı açıklandı. DHMİ resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi “Cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan 212 bin 272 yolcuya hizmet verildi. Bin 440 uçak trafiği gerçekleşti. Cumartesi günü Antalya Havalimanı\'nda 154 bin 626 yolcuya hizmet verilirken, 900 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı gün Dalaman Havalimanı\'nda 23 bin 680 yolcuya hizmet verildi, 88 uçuş trafiği gerçekleşti. “

KONTUARLARDA SIRA BEKLEDİLER

Yolcular havalimanlarında yoğunluk olduğunu ve uzun bir süre check-in kontuarlarında sıra beklemek zorunda kaldıklarını söylediler. Bayram tatili için Almanya\'dan geldiğini söyleyen Recep Acar ise “Stuttgart\'tan geldim. Bayram tatili için annemin babamın yanına gidiyorum. Buradan Antalya\'ya uçup oradan Afyon\'a geçeceğim. Ben 40 günlüğüne geldim. Havalimanında çok yoğun hele dış hatlar çok kalabalık dedi.

Görüntü dökümü

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-Atatürk Havalimanı\'ndan görüntüler

-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler

-Check-in kontuarlarında bekleyen yolcular

-Yolcu röp.