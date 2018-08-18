Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Atatürk Havalimanı\'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Atatürk Havalimanı\'nda dün mesai bitimiyle birlikte başlayan yoğunluk bayram tatilinin ilk günü olan bugün de devam etti. Bayram tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen yolcular Dış Hatlar ve İç Hatlar Gidiş Terminallerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yolcular nedeniyle pasaport ve check-in kontuarlarında kısa süreli kuyruklar oluştu. Polis ekipleri yolcuların pasaport kuyruklarında beklememesi için bütün pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. Bayram tatili nedeniyle artan yolcu sayısı ve uçuş talebini uçuş talebi nedeniyle havayolu şirketleri ek seferler düzenlemişti. Türk Hava Yolları, arefe gününe kadar gerçekleştireceği toplam 6 bin 95 sefer ile yurt içi ve yurt dışında bir milyon yolcu taşıyacak.



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