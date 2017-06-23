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Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Bayram için hava yolu şirketleri toplam 228 ek sefer koydu

23 Haziran 2017 12:32

Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler Atatürk Havalimanı'nın iç ve dış hatlarında yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler Atatürk Havalimanı'nın son aylarda en yoğun gününün yaşanasına neden oldu. Bodrum, Antalya, İzmir Dalaman, Trabzon iç hat seferlerine ek sefer getirildi.  Dış Hatlar Gidiş Terminalinde ise check-in kontuarları, pasaport geçiş ve güvenlik noktalarının yoğun olduğu gözlendi. Bazı yolcuların elektronik ortamda bilet işlemlerini yaptırması kontuarlardaki yoğunluğu azalttı.

İç hat yolcuları

Tatil için Antalya'ya giden Nuran Yücel, “Beş kişi gidiyoruz. Bayram önce yoğunluk olur diye 3 saat önceden geldik. Daha önce bir saat önce geliyordum. İlgililerin uyarıları da yararlı oldu" dedi. Kızı ile beraber Dalaman'a seyahat eden İlgen Manizade ise, “ Bayramı birleştiriyoruz. Bir haftalığına gidiyoruz. Tam iki saat önce havalimanı'na geldik" ifadelerini kullandı. 

Dış hatlar yolcuları

Dış hatlardan seyahat eden İlkin Duyar da, “Paris'e Disneyland'a kızımızı götürüyoruz.5 gün kalacağız. Uçuşumuz saat 10.00'da. Biz saat 06.30'da geldik" diye konuştu.  Görkem Hancı ise,“ Estonya'ya Talinn'e seyahat ediyorum. Tatilimi daha önce planlamıştım. Cuma günü olduğu için, bu gün biraz daha rahat. Uçuşum saat 08.15'te. 2 saat önceden geldim" dedi.

Yolcu hizmetlerinde sorun yok

Uçaklara yer hizmeti veren Turkish Ground Services(TGS) Koordinasyon şefi Atilla Çengel ise yolculara uyarıda bulunarak şunları söyledi:

"Yoğun bayram öncesi yolcularımıza ilk olarak önerilerimiz havalimanı girişlerinde yaşanan araç trafiği güvenlik kontrolleri ve check-in bankolarında beklemeler nedeniyle kendilerini iç hatlarda uçuşlarından en az 2 saat, dış hatlarda ise 3 saat önceden Havalimanı'nda bulunmalarını istiyoruz. Öncelikle yolcularımızın güvenlik geçişlerinde kemer, cüzdan, saat ve benzeri ceket gibi materyallerin daha öncesinden hazırlanması ve güvenlikten hızlı geçmelerini daha sonrasında  Check-in kontuarlarına müracaat ederek kabin ve biniş kartlarını almaları gerekmektedir. Bagajsız yolcularımız kioks check-in alanında  işlem yaparak direk olarak güvenlik noktasına gidebilir. Bu da yolcularımıza zaman kazandırmaktadır. İç hatlarda 45 dakika, dış hatlarda ise 1 saat önce check-in işlemine kapandığı için yolcularımızın bu süreyi göze almaları gerekir. Daha sonra gelen yolcular seferlere kabul edilmemektedir."

THY'den yolculara uyarı

Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliği bir açıklama yaparak Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı. THY iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce Havalimanları'nda olmalarını istedi.

Ek seferler

Bayram için hava yolu şirketleri toplam 228 ek seferler koydu. Bunlar, Pegasus Hava Yolları  116, THY 83,  Onurair 20,  Atlasglobal Hava Yolları ise 9 ek sefer koydu.Tatilcilerin yurtiçinde tercih ettiği şehirler Antalya, Bodrum,Trabzon,İzmir,Gaziantep,Adana,Dalaman yurt dışında tercih edilen şehirler ise Ercan, Bahreyn, Dobrovnik, Saraybosna, Roma,Paris.

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