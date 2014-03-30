Atatürk Havalimanı'nda bagaj arızası

Seçimler nedeniyle yaz saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bagajların uçaklara gönderilmesi için kullanılan bagaj taşıma sisteminde senkronizasyon problemi yaşandı.

İbrahim Yıldız'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, sabah 08.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’nda cheak-in işlemlerin ardından bagajların uçaklara gönderilmek üzere hizmet veren bagaj taşıma sisteminin otomatik olarak yaz saati uygulamasına geçmesi arızaya neden oldu.

Arıza nedeniyle yolcular uzun bir süre cheak-in kontuarları beklerken, pasaport kontrol noktaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Bagajların arıza nedeniyle uçaklara gönderilmemesinden dolayı uçak seferlerinde yarım saatlik gecikme yaşandı.