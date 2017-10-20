Atatürk Havalimanı'nda Avusturya yolcularına köpekli arama

Avusturya’da Türkiye’ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı’nda köpeklerle arandığının ortaya çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı’nda da Viyana’ya gidecek Avusturya vatandaşlarının çantaları köpeklerle kontrol edildi.

Uygulamaya akşam saatlerinde Viyana’ya gidecek uçağa binen yolculardan başlandı. Avusturya vatandaşı yolcular pasaport işlemlerinin ardından köpekli aramadan geçti. Diğer ülkelerin vatandaşları bu uygulamadan muaf tutuldu.

Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya'daki Viyana Schwechat Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) yolcularının polis köpeğiyle aranmalarına tepki göstermişti.

Açıklamada, Viyana Schwechat Havalimanı'nda bir gümrük memurunun uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını bir polis köpeğine koklattırmasına ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada yer aldığı, bunun üzerine, aynı gece Viyana Başkonsolosluğu yetkililerinin havaalanına giderek, inceleme yaptığı bildirilmişti.



Söz konusu açıklamada, "Bu tür aramaların, ihbar yapılması üzerine ve nadiren, tüm havayollarını kapsayacak şekilde yapıldığı öğrenilmiştir. Viyana Büyükelçiliğimizce, Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, görüntülerdeki uygunsuz kontrol şekline dikkat çekilmiş ve ilgili Avusturya makamlarının, bilhassa da gümrük muhafaza memurlarının uyarılmaları talep edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.