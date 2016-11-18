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Atatürk Havalimanı'nda 9,5 milyon euroya el konuldu!

Atatürk Havalimanı'da gözaltına alınan 7 şüphelinin bavullarında bildirimi yapılmamış 9,5 milyon dolara el konuldu

18 Kasım 2016 21:13

Atatürk Havalimanı'nda şüpheli davranışlarda bulunan 7 şüphelinin bavulunu arayan polis ekipleri, bildirim yapılmamış 9,5 milyon dolara el koydu 7 kişi detaylı inceleme için gözaltına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda yaptıkları çalışmalarda aynı uçakla yurtdışından gelen 7 kişinin davranışlarından şüphelenerek havalimanında bulunan risk analiz odalarına götürerek incelemeye aldı.

TEM ekipleri yaptığı ilk incelemede şüphelilerin arasında, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu kişilerin de bulunduğunu belirledi. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda, bildirim yapılmamış 9.5 milyon dolar ele geçirildi.

 

Parayı neden getirdikleri araştırılıyor

 

TEM ekipleri konuyu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devretti. Gözaltına alınan A.U., H.Ö., H.A.K., Z.K., B.S., D.T. ve T.K. isimli şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirtilerek sorguya alındı. Polis ekipleri, paranın Türkiye'ye neden getirildiğini araştırıyor. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

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