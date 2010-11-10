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ATATÜRK HAVALİMANINDA 9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 14:46

-ATATÜRK HAVALİMANINDA 9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Atatürk Havalimanında düzenlenen iki operasyonda toplam 9 kilo 691 gram kokain ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde, hareketlerinden şüphelendikleri Nijerya uyruklu Uchenna Collins O'yu gözaltına aldı. Sağlık muayenesinden geçirilen kişinin midesinde 100 kapsül halinde 1 kilo 691 gram kokain ele geçirildi. Öte yandan, Brezilya'dan gelen Kanada uyruklu Alex J. ile Nijerya uyruklu Francis Ifenna U'nun valizlerinde, nevresim takımları ve çocuk bezlerinin arasına gizlenmiş paketler halinde 8 kilogram kokain bulundu.  Uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

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