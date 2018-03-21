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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA "POLNET" ARIZASI : PASAPORT KUYRUĞU OLUŞTU

  Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA Emniyet Bilgi Sistemi 'POLNET'te meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluştu

21 Mart 2018 15:43

 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA
Emniyet Bilgi Sistemi \'POLNET\'te meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda pasaport kuyrukları oluştu.
Bu sabah saatlerinden itibaren oluşan arızanın giderilmeye çalışıldığı aktarılırken, pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluştu. Arıza nedeniyle pasaport işlemleri manuel olarak gerçekleştiriliyor. Pasaport polisi de tüm bankolarda çalışarak yolcuların uçağa yetişmesini sağlamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü
-Pasaport sırasından görüntü
-Pasaport polisinden görüntü
-Genel ve detay görüntü
 

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