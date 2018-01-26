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Atatürk Havalimanı'nda "Kripto Para" operasyonu

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ve Hamzabeyli Gümrük Kapısında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcuların valizlerinde kripto para

26 Ocak 2018 15:54

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda ve Hamzabeyli Gümrük Kapısında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye gelen yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan 106 bin lira değerinde kaçak 17 ekran kartı ve 9 güç kaynağı ile çeşitli bilgisayar parçaları ele geçirildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, kripto para madenciliği için kullanılan bilgisayarlarda bulunması gereken ekran kartı ve güç kaynağı gibi parçaların pahalı olması nedeniyle kaçakçıların bu parçaları yurda kaçak yollarla getirmeye çalıştığını tespit etti.
Ekipler geçtiğimiz ay, Atatürk Havalimanı\'nda ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı\'nda kripto para operasyonu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye gelen yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan toplam 106 bin lira değerinde 17 ekran kartı ve 9 güç kaynağı ile çeşitli bilgisayar parçaları ele geçirildi.
Şüpheliler, alınan ifadelerinde ele geçirilen bilgisayar parçalarını kripto para üretmek amacıyla kurdukları kripto para madeni olarak ifade edilen bilgisayarlarda kullanacaklarını belirtti. Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten başlatılan soruşturma sürüyor. 

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