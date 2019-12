-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 100 KİLO KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurda kaçak olarak sokulmak istenen 100 kilogram et ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, gümrük ekipleri, Priştina'dan dün saat 16.40'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen İ.M. ve D.M. adlı kişilerin hareketlerinden şüphelenerek valizlerinde arama yaptı. Arama sonucu bu kişilere ait 4 adet valizde yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan 100 kilogram kaçak et ele geçirildi. Gümrük görevlileri kaçak etlere el koyarak imha edilmek üzere depoya gönderdi. 2 şüpheli Bakırköy adliyesine sevk edildi.