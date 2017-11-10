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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA '09.05'  

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA  Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıldönümünde, Atatürk Havalimanı'nda hayat durdu

10 Kasım 2017 12:37

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA 
Ulu Önder Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 79\'uncu yıldönümünde, Atatürk Havalimanı\'nda hayat durdu. Saat 09.05\'te Atatürk Havalimanı\'nda büyük önder için havalimanı çalışanları, polisler ve yolcular saygı duruşunda bulundu.
Dış Hatlar Terminali gidiş katında danışmadan yapılan Türkçe ve İngilizce anonslarla yolcular ile çalışanlar 2 dakika süreyle saygı duruşuna davet edildi. Bu arada pasaport kontrol noktalarında duran görevli polisler de bankoların önüne çıkıp yolcular ve turistlerle birlikte saygı duruşunda bulundu. Pasaport işlemi için bekleyen İngiliz pilotlar ve kabin ekibi de saygı duruşuna geçti. Yolcu bir kadın da kucağında uyuyan bebeği ile saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan sonra havalimanında alkış sesleri yükseldi. Bu arada Türk Hava Yolları uçuş ekip odasında da pilot ve kabin ekipleri de saygı duruşunda bulundu.  
 
Görüntü Dökümü:
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-Dış hatlar terminalinde toplanan personel
-Danışmadan yapılan anons 
-Saygı duruşu, İngiliz pilot ve ekip
-Saygı duruşunda bulunan personel, turistler
-Pasaport bankolarında polis ve yabancı,Türk  yolculardan görüntüler 
-Alkışlamadan görüntü
-THY ekipleri saygı duruşunda
 

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