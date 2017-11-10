Atatürk Havalimanı'nda '09.05'



Murat Çakır / İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 79. Ölüm yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi adının verildiği Atatürk Havalimanı\'nda da törenle anıldı. İki dakika süren saygı duruşunda Atatürk Havalimanı\'nda hayat durdu. Pasaport işlemi için bekleyen İngiliz pilotlar ve kabin ekibi de saygı duruşunda bulundu.



Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı\'nda yapılan törenden önce danışmadan yapılan Türkçe ve İngilizce anonslarla yolcular ve çalışanlar iki dakika süreyle saygı duruşuna davet edildi. Bu arada pasaport kontrol noktalarında duran görevli polisler de bankoların önüne çıktı ve yolcular ve turistlerle birlikte saygı duruşunda bulundu. Pasaport işlemi için bekleyen İngiliz pilotlar ve kabin ekibi de saygı duruşunda bulundu. Bir yolcu kucağında uyuyan bebek ile saygı duruşunda bulunurken saygı duruşundan sonra havalimanında alkış sesleri yükseldi. Türk Hava Yolları uçucu ekip odasında pilot ve kabin ekipleri de saygı duruşunda bulundu.



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